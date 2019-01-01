نجح الأهلي في الفوز على الزمالك بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حسم لقب الدوري في الجولة قبل الأخيرة بعد تغلبه على المقاولون العرب بنتيجة 3-1.

حقق الأهلي العديد من الأرقام بعد الفوز بالقمة والتتويج بالدوري، نرصدها في السطور التالية:

1- الأهلي الأكثر تحقيقًا للفوز هذا الموسم بعدما نجح في تحقيق 25 فوزًا على مدار 34 جولة من عمر المسابقة.

2- الأهلي أقوى خط دفاع من بين الفرق كافة بعدما استقبلت شباكه 20 هدفًا فقط، وبفارق 11 هدفًا عن ثاني أقوى خط دفاع.

3- الأهلي أكثر فرق الدوري في الخروج بشباك نظيفة “كلين شيت” بعدما حافظ على نظافة شباكه في 19 مباراة.

4- محمد الشناوي أكثر حراس الدوري الممتاز حفاظًا على نظافة شباكه، بعدما نجح الحارس الدولي في الخروج بشباك نظيفة في 13 مباراة.

5- علي معلول هدّاف الفريق في بطولة الدوري، بعدما تمكّن من تسجيل 8 أهداف، ويعد معلول أيضا الأكثر صناعة للأهداف برصيد 7 أهداف.

6- سجل الأهلي هذا الموسم 56 هدفًا عن طريق 20 لاعبًا من كل مراكز الملعب باستثناء حارس المرمى.

7- حسام عاشور، قائد الفريق، يساهم في تحقيق لقب الدوري للمرة الـ12 في تاريخ مشاركاته مع الأهلي، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ المسابقة تحقيقًا لدرع الدوري مع فريق واحد.

8- الأهلي يعزّز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة الدوري الممتاز للموسم الرابع على التوالي ويضيف اللقب الـ41 في تاريخه.

9- الأهلي عزّز تربّعه على قمة أكثر فرق العالم تحقيقًا للبطولات بواقع 20 لقبًا إفريقيًا، و4 ألقاب عربية، و41 لقبًا للدوري، و36 لقبًا لكأس مصر، و10 ألقاب سوبر محلي، و7 ألقاب في بطولة السلطان حسين، و16 لقبًا في بطولة دوري منطقة القاهرة، إلى جانب كأس الجمهورية العربية المتحدة في مناسبة واحدة، وكأس الاتحاد المصري لكرة القدم مرة واحدة أيضا.

10- الأهلي الفريق الوحيد بين جميع الفرق في تاريخ المسابقة يحقق اللقب 4 مواسم متتالية، ويعد الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز المتتالي بلقب الدوري (9 ألقاب).