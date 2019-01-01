 هيثم فاروق: حراسة الزمالك تعاني من أخطاء كارثية - بوابة الشروق
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هيثم فاروق: حراسة الزمالك تعاني من أخطاء كارثية

أحمد عبدالله
نشر فى : الأحد 28 يوليه 2019 - 11:37 م | آخر تحديث : الأحد 28 يوليه 2019 - 11:46 م

انتقد هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، أداء حراس مرمى الفريق، خلال الفترة الأخيرة، وذلك عقب الخسارة أمام الأهلي (القمة 118) بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "برج العرب" ضمن الجولة 34 من الدوري الممتاز.

وكتب فاروق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":"هارد لك لنادي الزمالك، أخطاء كارثية من حراس المرمي في الفترة الأخيرة".

وأضاف:"بطولة ومرت، ويجب التركيز فيما هو قادم والبداية بالسوبر الأفريقي وكأس مصر".

وسجل هدف المباراة الوحيد، التونسي علي معلول في الدقيقة 59، ليرفع الأهلي رصيده إلى 80 نقطة، ويتوقف رصيد الزمالك عند 72 نقطة.

وكان الأهلي توج رسميًا بلقب الدوري الممتاز، بعد فوزه على المقاولون العرب في المباراة الماضية بنتيجة 3-1، ووصوله للنقطة 77 متصدرًا لجدول الترتيب وبفارق 5 نقاط عن الزمالك آنذاك، قبل مباراة اليوم.


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