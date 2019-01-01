محافظ الوادي الجديد يوافق على تخفيض مجموع القبول بالثانوية العامة إلى 200 درجة

أكد الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، أن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وافق على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية العامة إلى 200 درجة بجميع المدارس الثانوية بالمحافظة، على أن تكون مدة التقديم أسبوع من تاريخ الإعلان، حيث ينتهى التقديم يوم 5 أغسطس المقبل، حيث تم إرسال القرار إلى المدارس الثانوية لبدء تلقي ملفات وأوراق الطلاب.

يذكر أنه تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية العامة بالمحافظة 220 درجة، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وتم تخفيضها إلى 200 درجة، في ظل وجود أماكن بالمدارس الثانوية العامة ذات الكثافة العددية المتوسطة على مستوى المحافظة.