 مشاجرة على مكان لصف السيارة تنتهي بمقتل إسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مشاجرة على مكان لصف السيارة تنتهي بمقتل إسرائيلي

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 28 يوليه 2019 - 7:33 م | آخر تحديث : الأحد 28 يوليه 2019 - 7:33 م

لقي إسرائيلي حتفه إثر إطلاق النار عليه أثناء مشاجرة على مكان لصف السيارة في مركز تجاري بمدينة الرملة، وسط إسرائيل، حسبما قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان اليوم الأحد.

وأوضحت الشرطة أنه تم نقل الرجل (40 عامًا) وهو في حالة حرجة إلى المستشفى وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

وألقت الشرطة القبض على رجل (74 عامًا) ينحدر من مدينة اللد، جنوب شرق تل أبيب على خلفية الحادث.

ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت احرونوت، فقد كشف التحقيق المبدئي للشرطة أن القتيل كان يحاول صف سيارته وكان بصحبته زوجته وأطفاله الصغار، في نفس الوقت الذي كان يحاول فيه المشتبه به في الجريمة صف سيارته في نفس المكان.

وبدأ الرجلان في الشجار واضاف الموقع أن المشتبه به استل سلاحه وأطلق منه رصاصتين، ولا تزال تحقيقات الشرطة متواصلة.


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