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شاهد.. سيارة «جيمس بوند» الأصلية تعرض للبيع في نيويورك

دينا النجار
نشر فى : الأحد 28 يوليه 2019 - 9:57 م | آخر تحديث : الأحد 28 يوليه 2019 - 9:57 م

عرضت سيارة جيمس بوند الأصلية من طراز «أستون مارتن» موديل «1965 DB5» للبيع في دار المزاد «سوثبي» بمدينة نيويورك.

ونشرت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأحد، مقطع فيديو يظهر إمكانيات السيارة التي ظهرت لأول مرة في فيلم «Goldfinger» وكذلك «Thunderball»، وهي مجهزة بـ 13 أداة إضافية، منها بنادق آلية ومقاعد قابلة للقذف، وخاصية لوحة الأرقام المتغيرة المشهورة.

وستبدأ عملية بيع «DB5» الشهر المقبل في مونتيري كاليفورنيا، كجزء من مزادات «سوثبي بيتش» ومن المرجح أن تباع السيارة بسعر يتراوح ما بين 4 لـ 6 ملايين دولار.

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