الكويت تتسلم أول طائرة «إيرباص إيه 320» نهاية أغسطس المقبل

أفاد رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم باستلام أول طائرة جديدة من طراز ايرباص (ايه 320-نيو) في 28 أغسطس المقبل.

قال الجاسم، في بيان صحفي، الأحد، إن الطائرة ستصل البلاد قادمة من مدينة هامبورج في ألمانيا يوم 30 أغسطس المقبل، مؤكدا أن استلام الطائرة الجديدة يأتي ضمن صفقة 28 طائرة تم شراؤها من مصنع ايرباص في عام 2014.

وأوضح أن الطائرة هي الأولى ضمن 15 طائرة من نفس النوع ، متوقعا استلام خمسة منها حتى مايو 2020، إضافة إلى استلام طائرات أخرى من طراز ايرباص (ايه 330) بالتتابع ، ومن ثم طراز ايرباص (ايه 350) حتى عام 2027.

وبين الجاسم أن الطائرات الجديدة تتضمن أحدث الطرازات ذات الكفاءة العالية في اقتصاديات التشغيل ، لافتا إلى أنها صممت للتشغيل على الخطوط القصيرة والمتوسطة المدى، وتتميز بتخفيض استهلاك الوقود كما أنها تتسع لنقل 134 راكبا موزعين على درجتي رجال الأعمال والسياحية.

وأكد أن شركة الخطوط الجوية الكويتية مستمرة في تطبيق سياساتها واستراتيجياتها والتوسع بالتشغيل بما يتلاءم واحتياجات الأسواق وتطوير خدماتها لعملائها وتقديم خيارات متنوعة وجديدة وفقا للسياسات الثابتة.