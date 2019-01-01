أمن القاهرة يعيد طفلا تغيب عن أسرته بعين شمس

أعادت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة طفل متغيب إلى أحضان أسرته عقب العثور عليه بمنطقة عين شمس.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من أحد المواطنين يفيد بعثوره على طفل يبلغ من العمر 8 سنوات متغيب عن أسرته، وفور اتخاذ الأجهزة الأمنية الإجراءات اللازمة لسرعة العثور على أسرته، حيث تم نشر صورته بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمديرية.

وأسفرت الجهود عن التوصل لوالد الطفل "بائع، مقيم بالوايلي"، وتم استدعائه وتسليمه ابنه عقب أخذ التعهد اللازم لحسن رعايته.

وقدم والد الطفل الشكر للأجهزة الأمنية على الجهود المبذولة في إعادته.