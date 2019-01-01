وزيرة الاستثمار: البنك الإفريقي يرى مصر قصة نجاح

•مصر صعدت 10 نقاط في ترتيبها بشأن ريادة الأعمال ورعايتها للأفكار المبتكرة

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن هناك تعاون مع البنك الأفريقي للتنمية لإنشاء منصة متكاملة على مستوى القارة الإفريقية.

وأضافت في تصريحات لفضائية «ten»، مساء الأحد، أن البنك الأفريقي يري أن مصر قصة نجاح، حيث استطاعت مصر من خلال المؤشرات أن تصعد 10 نقاط في ترتيبها الخاص بشأن ريادة الأعمال ورعايتها للأفكار المبتكرة، على حد قولها.

ووقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، اليوم، منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال بنحو 10 ملايين جنيه، لصالح مبادرة «فكرتك شركتك» التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

