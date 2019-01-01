منتخب الطائرة يخسر برونزية أمم إفريقيا أمام الجزائر

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة رجال الميدالية البرونزية في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة بتونس بعد خسارته أمام الجزائر بنتيجة 1-3 مساء اليوم الأحد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وحققت مصر الفوز في الدور الأول على المغرب 3-1 ثم بوروندي 3-0 ثم الخسارة أمام الكاميرون 3-0 قبل الفوز على الكونغو 3-0.

ثم خسر المنتخب أمام تونس في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-0.

تضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلاً من: حسام يوسف، أحمد فتحى، أحمد صلاح، هشام يسرى، محمد عادل، رشاد شبل، عبد الرحمن سعودى، محمد محسن، أحمد سعيد، أحمد يوسف، عمر نجيب، أحمد ضياء، أحمد عبد العال، وأحمد عبد العال درونكة.