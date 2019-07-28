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أكد محمود جابر المدير الفني لفريق الإسماعيلي على صعوبة مواجهة أهلي بني غازي الليبي خلال منافسات النسخة الجديدة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية ".

وقال جابر:"خضت عدة تجارب في لبييا سواء مع الهلال أو أهلي طرابلس لذلك أعلم جيدًا الكرة الليبية ، وأرى أن تلك المواجهة في غاية الصعوبة".

وأضاف:" سنلعب أمام بطل ليبيا بكل حذر، علينا أن نقدم أفضل ما لدينا ونعطي المنافس احترامه الكامل من أجل الصعود للدور المقبل بالبطولة ".

وأشار:"سنقاتل من أجل حسم المباراة من لقاء الذهاب لتجنب تعرضنا لأية مفاجآت على ملعب المنافس".

وأتم :"البطولة العربية اراها فرصة جيدة لمصالحة الجماهير وإعادة ما حققناه من نتائج رائعة في السنوات الماضية".

وأسفرت قرعة منافسات دور الـ32 من البطولة العربية بمواجهة الإسماعيلي فريق أهلي بني غازي الليبي حيث سيخوض الدورايش مباراة الذهاب على أرضهم فيما ستُقام مباراة الإياب خارج الديار.