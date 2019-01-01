 موسكو: كوريا الشمالية تفرج عن سفينة صيد روسية احتجزتها في 17 يوليو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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موسكو: كوريا الشمالية تفرج عن سفينة صيد روسية احتجزتها في 17 يوليو

أ ش أ
نشر فى : الأحد 28 يوليه 2019 - 10:17 ص | آخر تحديث : الأحد 28 يوليه 2019 - 10:17 ص

أعلنت السفارة الروسية في كوريا الشمالية الإفراج عن سفينة الصيد الروسية "سياهايلين-8"، التي احتجزتها سلطات كوريا الشمالية في 17 يوليو الجاري.

وأضافت السفارة - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد - أن الإفراج وقع نتيجة للعمل المشترك مع وزارة الخارجية الروسية.

وكان حراس الحدود لكوريا الشمالية قد احتجز سفينة الصيد الروسية - في 17 يوليو - وقادوها إلى ميناء فونسان. وكان على متنها 17 شخصا، من بينهم مواطنان كوريان جنوبيان.

وأعلنت سلطات بيونج يانج أن السفينة، التي كانت تبحر تحت علم كوريا الجنوبية، دخلت مياه كوريا الشمالية لمدى 30 كيلومترا، مضيفة أن قبطان السفينة، وهو مواطن روسي، اعترف بذلك.

من جانبها أعلنت الشركة صاحبة السفينة أن السفينة كانت تبحر بطريقتها المعتادة، ولم تعبر منطقة الـ12 ميلا العائدة لكوريا الشمالية، فيما وصفت هيئة صيد السمك الروسية احتجاز السفينة الروسية من قبل سلطات كوريا الشمالية بأنه خطوة غير شرعية.


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