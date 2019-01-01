بورتو جروب تستعد لطرح «جولف بورتو كايرو» فى مستقبل سيتى

أعلنت بورتو جروب عن طرح أحدث مشروعات المجموعة «جولف بورتو كايرو» بحضور أكثر من 400 شركة تم تعريفها بالمشروع الجديد ومميزاته كما تم تعريفها بجميع مشروعات بورتو جروب.

واستعرضت داليا الكردى رئيسة قطاع التسويق، خلال اللقاء، المشروعات والإنجازات التى تحققت على مدى 15 عاما مؤكدة أن المشروع الجديد سيكون مفاجأة الجميع من حيث التصميمات عالية الجودة والتسهيلات المميزة وفى نهاية اللقاء قام عدد كبير من شركات التسويق العقارى بالتوقيع على عقود تسويق للمشروع ولمعظم مشروعات بورتو جروب.

وقال الدكتور عبدالله لطفى رئيس القطاع العقارى بشركة بورتو جروب أن المشروع يقام على مساحة 151 فدان يقع فى المرحلة الرابعة لمستقبل سيتى على طريق الأمل مباشرة وهو ملاصق للعاصمة الإدارية ومدينتى ويبعد 10 دقائق عن القاهرة الجديدة ويعتبر هذا المشروع هو الرئة الخضراء لمستقبل سيتى خاصة أنه يحتوى على أول ملعب فوت جولف فى القاهرة وتم التعاقد مع شركة WATG وهى واحدة من كبريات الشركات العالمية فى المخطط العام الخاص بالمشروع كما يقوم ستيف ريستون أفضل مصمم ملاعب فوت جولف فى العالم بتصميم ملعب الجولف.

ويتميز المشروع بوجود نحو 3000 وحدة سكنية ونحو 500 فيلا تتميز بفيو ملعب الجولف ممتدة على مسافة كيلو متر بدون أى عوائق.

ويتميز المشروع بوجود مطاعم عالمية ومدرسة دولية وحضانة و«كلوب هاوس» ومسجد ومكاتب إدارية وعيادات وتتراوح مساحات الشقق من 59 مترا وحتى 142 مترا مربعا وبتصميمات ذكية تتيح إمكانية دمج الوحدات لتعطى مسطحات أكبر طبقا لإحتياج كل عميل والفيلات من 105 أمتار وحتى 375 مترا هذا بجانب حمامات السباحة وستريت مول.