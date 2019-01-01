 وزير أفغاني: الحكومة ستعقد أولى محادثاتها المباشرة مع طالبان خلال أسبوعين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير أفغاني: الحكومة ستعقد أولى محادثاتها المباشرة مع طالبان خلال أسبوعين

أ ش أ
نشر فى : الأحد 28 يوليه 2019 - 10:09 ص | آخر تحديث : الأحد 28 يوليه 2019 - 10:09 ص

قال وزير الدولة لشؤون السلام الأفغاني عبد السلام رحيمي، إن الحكومة تستعد لإجراء أولى مباحثاتها المباشرة مع حركة طالبان، متوقعا حدوث ذلك في غضون الأسبوعين القادمين.

ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية، اليوم الأحد، عن رحيمي - قوله "إن وفدا من الحكومة مكونا من 15 عضوا سيجتمع مع طالبان، دون إيضاح المزيد".

يذكر أن طالبان تجري محادثات سلام مع الولايات المتحدة منذ نحو عام في إطار الجهود الرامية لتسهيل التوصل لعملية سلام يتم بموجبها إنهاء الصراع الدائر في أفغانستان، ولكنها كانت ترفض التفاوض مع الحكومة الأفغانية.

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