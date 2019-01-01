كوريا الجنوبية تعتزم رفع دعوى أمام التجارة العالمية ضد قيود التصدير اليابانية

أكدت مصادر كورية جنوبية مطلعة اليوم الأحد أن الحكومة تعتزم رفع دعوى أمام منظمة التجارة العالمية؛ في ضوء تحرك اليابان لرفع كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" لشركائها التجاريين الموثوق بهم.

وفي الأسبوع الماضي، شارك نائب وزير التجارة الكوري كيم سونج-هو في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في جنيف لكسب دعم المجتمع الدولي. وبعد عودته إلى سول، قال كيم: "نعتزم رفع دعوى أمام منظمة التجارة العالمية في موعد مناسب لكوريا الجنوبية".. وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وفي مطلع هذا الشهر، شددت اليابان القيود المفروضة على صادراتها من المواد الرئيسية الثلاث إلى كوريا الجنوبية، على أساس أن كوريا الجنوبية تدير نظاما متساهلا للتحكم في البضائع التي يمكن تحويلها للأغراض العسكرية.

وردا على ذلك، قالت الحكومة الكورية الجنوبية إنها ستنظر في اتخاذ جميع الإجراءات، بما في ذلك رفع دعوى إلى منظمة التجارة العالمية، وادعت أن جميع المزاعم التي أثارتها اليابان بشأن مراقبة الصادرات لا أساس لها.

وتستعد اليابان لتوسيع نطاق قيودها مثل رفع كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للمستوردين الموثوق بهم في الأسابيع المقبلة، وهي خطوة قد تؤخر أو تعطل توريد مثل هذه المواد لأنها يمكن أن تؤثر على أكثر من 1,000 عنصر.. وتمشيا مع هذه الجهود، تسعى سول أيضا لإيجاد تسوية دبلوماسية مع طوكيو.

ومن المقرر أن تحضر وزيرة الخارجية كانج كيونج-هوا الاجتماعات الوزارية السنوية التي تشارك فيها رابطة دول جنوب شرق آسيا التي تضم 10 أعضاء والتي تعقد في بانكوك الأسبوع المقبل.