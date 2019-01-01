نجحت شركة جهينة للصناعات الغذائية فى اختراق عدد من الاسواق التصديرية الجديدة خلال الفترة الماضية فى قارات آسيا وإفريقيا إلى جانب دول الاتحاد الاوروبى لتصل بذلك الدول التى تصدر اليها الشركة نحو 25 دولة على مستوى العالم.



وحسب بسنت فؤاد، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بمجموعة جهينة للصناعات الغذائية تخطط الشركة لاختراق المزيد من الاسواق الجديدة خلال الفترة المقبلة بدعم من زيادة الطلب على منتجاتها، اضافة إلى رغبة المجموعة فى زيادة حجم الصادرات للمساهمة فى رفع معدلات نمو الشركة.



وأعلنت الشركة مؤخرا عن وضع خطة طموح لزيادة صادراتها إلى الأسواق المختلفة لتتخطى 6% من إجمالى إنتاجها السنوى، وذلك لتعويض ومواجهة انخفاض القوة الشرائية فى السوق المحلية، اضافة إلى رغبة الشركة فى التوسع خارجيا.



وأوضحت بسنت أن عدد الأسواق التى تتواجد بها الشركة الآن وصل لنحو 25 دولة حاليا، ونطمح فى زيادتها خلال الفترة المقبلة، لاسيما فى ظل الفرص الكبيرة الموجودة فى السوق الإفريقية.



وقال بسنت إن جهينة لديها رغبة كبيرة فى المساهمة فى تحقيق خطط الدولة الرامية إلى مضاعفة حجم الصادرات المصرية من 25 إلى 55 مليار دولار، مؤكدة ان التوجه للأسواق الخارجية يمثل أحد اهم محاور استراتيجية الشركة لعام 2019.



وبحسب الاستراتيجية التى وضعتها الشركة تسعى جهينة إلى زيادة صادراتها العام الجارى ودخول عدد من الأسواق الجديدة منها ليبيا، والعراق، ولبنان، والأردن، وفلسطين، وماليزيا وبعض الدول الإفريقية مثل إثيوبيا وغانا والكونغو وليبيريا والكاميرون والصومال، ودول الشرق الأوسط.



الجدير بالذكر ان القوائم المالية المجمعة لشركة جهينة للصناعات الغذائية، خلال الربع الأول من 2019، أظهرت تراجع أرباحها بنسبة 11% على أساس سنوى.



حيث حققت جهينة أرباحا بلغت 71.61 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى مارس الماضى، مقابل أرباح بلغت 80.72 مليون جنيه فى الربع المقارن من 2018، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.