مسؤول كولومبي: خفض الطلب في أمريكا وأوروبا أساسي للقضاء على الاتجار في الكوكايين

أكد كاميلو روميرو، حاكم مقاطعة "نارينو" في جنوب غرب كولومبيا، أن البلاد لن تنتصر في معركتها ضد الاتجار في مخدر الكوكايين ما لم تتحمل الولايات المتحدة وأوروبا "حصتهما من المسؤولية" وذلك عبر السعي لخفض الطلب على المخدر.

ويوجد في "نارينو" حوالي 46 ألف هكتار من زراعات نبات الكوكا الذي يستخدم في انتاج الكوكايين، وهو ما يجعل منها المقاطعة الأكثر انتاجا للمخدر ضمن 32 مقاطعة في كولومبيا تمتلك جميعا 208 ألف هكتار مزروعة بالنبات، وفقا لبيانات "مكتب البيت الأبيض للسياسة الوطنية للسيطرة على المخدرات" لعام 2018.

وصعّْدت الولايات المتحدة الضغوط على كولومبيا للقضاء على تجارة الكوكايين، وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإلغاء اعتماد البلاد كشريك في الحرب على المخدرات.

وأعرب روميرو في حديث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن "عدم الشعور بالارتياح إزاء موقف يتجمل بالأخلاق، عندما يكونون هم (الأمريكيون) من يريد الكمية الأكبر من الكوكايين".

وأضاف: "يشعرون بأنهم مخولون بإصدار الأحكام بحق الآخرين، ولكن في الواقع، يطلب المجتمع الأمريكي المزيد والمزيد من الكوكا."

وأوضح روميرو أن تهريب المخدرات والإتجار فيها "مشكلة عالمية" لا تستطيع السلطات في "نارينو" مواجهتها بمفردها.

وقال: "إذا استطاعت المجتمعات الأمريكية والأوروبية خفض الطلب على (الكوكايين)، فسيساعدنا ذلك كثيرا."

ودعا المسؤول الكولومبي إلى إجراء "نقاش عالمي" بشأن إمكانية تقنين الكوكايين كسبيل للقضاء على الإتجار في المخدر.

وبسبب الضغوط التي تمارسها واشنطن، ينتهج الرئيس الكولومبي إيفان دوكو خطاً أكثر تشدداً في الحرب ضد الإتجار في الكوكايين. ويُنظر للرئيس على نطاق واسع على أنه يعطي أولوية لإزالة زراعات الكوكا قسرا بدلا من نهج البرامج التطوعية لاستبدال محاصيل أخرى بالنبات.

كما تسعى الحكومة الكولومبية إلى الحصول على تصريح من المجلس الوطني لمكافحة المخدرات لاجتثاث زراعات الكوكا من خلال رشها من الجو بمبيد الأعشاب الضارة "جليفوسات"، الذي تصنفه منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة على أنه "مُسرطن على الأرجح" في عام 2015.

ويقول روميرو أن الاستراتيجيتين أثبتتا فشلا في الماضي.

وعندما تقوم قوات الأمن باقتلاع شجيرات الكوكا بالقوة، يعود حوالي 35 في المئة من المزارعين لزراعة الأرض بالنبات من جديد، وذلك وفقا للأرقام التي ذكرها روميرو. ولكن عندما يتطوع المزارعون باقتلاع زراعات الكوكا بأنفسهم، تبلغ نسبة من يعود ثانية لزراعة النبات المخدر واحد في المئة فحسب.

ولاحظ روميرو أيضا أن مادة "جليفوسات" لم تساعد في تقليص زراعات الكوكا، حيث تم رش ملايين اللترات من المبيد دون جدوى حتى أوقفت الحكومة السابقة ذلك في عام 2015.

ويتهم حاكم "نارينو" رئيس البلاد دوكو بانتهاك اتفاق السلام الموقع مع جماعة حرب العصابات "القوات المسلحة الثورية في كولومبيا" (فارك) في عام 2016، والذي وضع أساسا لاستبدال نباتات أخرى بزراعات الكوكا، تطوعيا، كأسلوب مفضل لتخليص البلاد من المخدر.

وقال روميرو إن حوالي 17 ألف أسرة فقط من أصل 60 ألفا ممن يرغبون في استبدال الزراعات في نارينو، هم فقط من يتلقون أموال ومساعدات الحكومة.

ورغم ذلك، تنفي الحكومة أنها تخلت عن استراتيجية استبدال الكوكا وزراعة محاصيل أخرى طواعية، وتعهدت بتقديم العون لأكثر من 100 ألف مواطن كولومبي قاموا بالتخلص من زراعات المخدر لديهم. ولم ترد وزارة الزراعة على اتصال من وكالة الأنباء الألمانية للتعليق على ذلك.

وتعتزم الحكومة الإقليمية في "نارينو" الاعتماد على مخصصاتها المالية من أجل تحقيق هذا الغرض، في ظل ما تراه من إحجام من قبل الحكومة عن تمويل برامج استبدال زراعات الكوكا تطوعيا.

ويقول روميرو: "نملك 100 مليون بيزو (31 مليون دولار)... هذا ليس كافيا... ولكنها صيحة تنبيه."