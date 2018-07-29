 رحلة لأوائل الثانوية العامة مجانا لزيارة المعالم الأثرية بالمنيا - بوابة الشروق
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رحلة لأوائل الثانوية العامة مجانا لزيارة المعالم الأثرية بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر فى : الأحد 28 يوليه 2019 - 4:11 م | آخر تحديث : الأحد 28 يوليه 2019 - 4:11 م

أعلنت الجمعية التعاونية للعاملين بادارة المنيا التعليمية، عن تنظيم رحلة نيلية سياحيو لزيارة المعالم الأثرية بقرية بني حسن الشروق، شرق النيل، بمركز أبو قرقاص، بالتعاون مع فرع تعليم الكبار بالمنيا، لأوائل الثانوية العامة على المحافظة مجانا.

وأكد الدكتور علاء ربيع، المشرف على الجمعية، أن مدير عام إدارة المنيا التعليمية، محمد أبو العيون، وبصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية، قرر تنظيم رحلة نيلية لزيارة معالم المنيا السياحية، وتعريف أبنائنا الطلاب والمتفوقين على حضارة مصر العظيمة، مؤكدا أن الرحلة بالمجان لأوائل الثانوية العامة بأقسامها، ولغير الأوائل باشتراك رمزي.

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