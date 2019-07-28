قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، إن «عملية وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة آمنة حتى الآن، وكافة الأمور تسير بشكل طبيعي».

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «dmc»، اليوم الأحد، أنه «تم حتى الآن تشغيل 14 عيادة في مكة والمدينة، وهناك تسع عيادات أخرى جاهزة للتشغيل بمجرد وصول باقي الأفواج»، مشيرًا إلى تقسيم البعثة الطبية إلى العديد من الفرق في العيادات والمستشفيات.

وأوضح أنه «تم حتى الآن الكشف على 5004 حالات بمكة والمدينة، وهناك 15 حالة في المستشفيات لتلقي العلاج من أمراض مزمنة وإصابات تعرضوا لها أثناء الانتقالات».

وأشار إلى إجراء جلسات غسيل كلوي لـ11 حالة بين الحجاج، ورصد 6 حالات مصابة بأورام، منوهًا إلى إخضاع حالة منها لجلسة علاج كيماوي.