تقرير: تكريم وزيرة الدفاع الألمانية السابقة في حفل عسكري كبير للجيش

كشف تقرير صحفي أنه سيتم إقامة حفل عسكري كبير يعد الأعلى درجة بالجيش الألماني، لوزيرة الدفاع الألمانية السابقة أورزولا فون دير لاين في الخامس عشر من شهر أغسطس القادم.

وأكد ذلك متحدث باسم فون دير لاين التي ستتولى رئاسة المفوضية الأوروبية ذلك لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد.

وأضاف المتحدث أن فون دير لاين ترغب في إقامة الحفل العسكري بصحبة النشيد الأوروبي "نشيد الفرح" الذي لحنه لودفيج فان بيتهوفن، لافتا إلى أن الأغنيتين الأخريين للاحتفال لا تزالين غير محددتين.

يشار إلى أن هذه النوعية من الاحتفال تعد الاحتفالية العسكرية الأعلى للجيش الألماني، ويتم بها تكريم رؤساء الجمهورية الاتحاديين أو المستشارين الاتحادين أو وزراء الدفاع في حفل وداعهم.