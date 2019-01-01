كوريا الشمالية تفرج عن صياديين من كوريا الجنوبية بعد احتجازهم 11 يوما

ذكرت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الأحد أن اثنين من الصيادين الكوريين الجنوبيين عادا إلى الوطن بأمان اليوم بعد احتجازهما في كوريا الشمالية لمدة 11 يوما.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن الوزارة أن سفينة وصلت إلى ميناء مدينة سوكتشو في إقليم كانج وون بكوريا الجنوبية مع كل أفراد طاقمها، وأنها تعتبر الإفراج عنهم "إيجابيا من الناحية الإنسانية".

وكان الصيادان الكوريان الجنوبيان على متن سفينة الصيد الروسية "شيانج هاي لين 8" مع 15 من أفراد الطاقم الروسي، عندما تم احتجاز السفينة من قبل خفر السواحل لكوريا الشمالية في المياه الشمالية الشرقية للبلاد 17 يوليو الجاري.