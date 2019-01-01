«المصرية للاتصالات و«CNE» توقعان شراكة لإتاحة خدمات التليفزيون عبر الإنترنت

وقعت الشركة المصرية للاتصالات ــ أول مشغل اتصالات متكامل فى مصر ــ اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE بهدف إتاحة خدمات البث التليفزيونى عبر بروتوكول الإنترنت (IPTV) لعملاء المصرية للاتصالات بالتعاون مع مقدمى خدمات المحتوى.

بموجب هذه الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، سوف تقوم المصرية للاتصالات بتقديم محتوى مرئى وقنوات تليفزيونية متميزة ومختارة لعملائها داخل السوق المصرية بطريقة تفاعلية وبأعلى مستوى من الكفاءة والجودة اعتمادا على تقنية IPTV، وذلك ضمن باقات مختلفة تتناسب مع جميع شرائح العملاء وتغطى العديد من المجالات مثل الترفيه، والرياضة، والمسلسلات، والأفلام، والأطفال، وغيرها من خدمات المحتوى المرئى.

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات سعداء بتوقيع تلك الاتفاقية مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية بما يساهم فى تقديم أفضل تجربة وأحدث خدمات لعملائنا. تتطلب خدمات البث التليفزيونى عبر الإنترنت IPTV شبكات متطورة وسرعات إنترنت عالية.. وما قامت به المصرية للاتصالات مؤخرا من رفع كفاءة الشبكات وإحداث نقلة حقيقية فى خدمات الانترنت داخل السوق المصرية قد ساهم بشكل كبير فى تمكين الشركة من تقديم خدمات الاتصالات الثلاثية (الصوت ــ البيانات ــ المحتوى المرئي) والرباعية (الصوت – البيانات – المحتوى المرئى – المحمول) أيضا. مستمرون فى خطط التطوير والتحديث لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا وتحقيق تطلعاتهم اعتمادا على أحدث التقنيات العالمية. اختارت المصرية للاتصالات العمل مع CNE نظرا لما تتمتع به الشركة من تقنيات متطورة ومبتكرة وخبرات كبيرة فى مجالات التشفير والتوزيع وإدارة الاشتراكات باستخدام أحدث الأنظمة المتاحة عالميا. إلى جانب امتلاكها لحقوق التشفير والتوزيع لعدد كبير ومتنوع من خدمات التليفزيون المدفوع فى المنطقة، ونتطلع عبر هذه الشراكة الاستراتيجية لإحداث علامة فارقة لخدمات IPTV فى المنطقة».

وقال اللواء محمد قاسم العضو المنتدب للشركة المصرية للقنوات الفضائية: «فخورون بتلك الشراكة الاستراتيجية مع المصرية للاتصالات، الشركة الرائدة فى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى تبرهن على مدى ثقة الشركات والمؤسسات فى إمكانات وقدرات CNE وما تمتلكه من بنية متطورة وخبرات كبيرة لدعم و مساعدة عملائها وضمان حصولهم على تجربة مميزة اعتمادا على أحدث الأنظمة العالمية. ونسعى من خلال شراكتنا مع أفضل مقدمى المحتوى فى المنطقة لتقديم نوعية مميزة وتجربة مثالية لعملاء المصرية للاتصالات».