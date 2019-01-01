القوات الحكومية السورية تشن هجوما على مواقع المعارضة في ريف حماة

قال قائد عسكري من المعارضة السورية ، اليوم الأحد، إن القوات الحكومية شنت هجوما على مواقع للمعارضة في ريف حماة.

وقال القائد من الجبهة الوطنية للتحرير (التابعة للجيش السوري الحر المعارض ) في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) طالبا عدم الكشف عن هويته: " تصدت فصائل المعارضة لهجوم واسع شنه الجيش السوري والمجموعات الموالية له على جبهات تل ملح وجبين في ريف حماة الغربي مساء اليوم الاحد ، وأن القوات المهاجمة تكبدت خسائر كبيرة في الارواح والمعدات ".

وأضاف: "بدأت القوات الحكومية السورية هجومها على قرية تل ملح وتلها الاستراتيجي بعد قصف صاروخي ومدفعي عنيف، حيث أطلقت مئات القذائف الصاروخية والمدفعية على القرية وتلها الاستراتيجي ، واستطاعت فصائل المعارضة صد كل محاولات التقدم ".

وكشف القائد العسكري أن " الهجوم الذي بدأته القوات الحكومية اليوم جاء بعد وصول ضباط من رتب عليا من القوات الحكومية الى ريف حماة وعقدها عدة اجتماعات بحضور ضباط من القوات الروسية والتي اعدت وتقود العمليات العسكرية ".

من جانبه، قال قائد ميداني في القوات الحكومية لـ (د.ب.أ): "حققت القوات الحكومية تقدما، ووصلت إلى أطراف قرية تل ملح ولا تزال المعارك مستمرة وسط تقدم القوات الحكومية ، مع استهداف سلاح الجو والمدفعية لكل خطوط امداد المجموعات المسلحة ".

ودخلت معارك ريف حماة شهرها الرابع وسط سقوط أعداد كبيرة من القتلى من القوات الحكومية ومسلحي المعارضة وتهجير آلاف الأشخاص من مدن وبلدات ريفي حماة وادلب دون تحقيق أي طرف تقدم حقيقي على مسار الجبهات .