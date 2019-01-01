142 ألف طالب يسجلون رغباتهم.. و«الأعلى للجامعات»: تحديد نسبة مقاعد «طلاب النيل وSTEM»

أعلن رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، السيد عطا، عن تقدم 142750 طالبا وطالبة لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الجامعى «2019/2020»، من أصل 143 ألف طالب يحق لهم تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى وذلك حتى أول أمس.



وأكد عطا، فى تصريحات، أمس، انتظام إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أية شكاوى، حتى غلق باب تسجيل الرغبات، حيث من المقرر إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة، اليوم وفقا لما ذكرته اللجنة العليا للتنسيق فى وقت سابق.



وفى سياق متصل، أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن تخصيص نسبة مرنة ومقاعد مستقلة لطلاب مدارس «STEM» وطلاب مدارس النيل الدولية بالجامعات الحكومية، حيث تحدد النسبة بناء على أعداد المقبولين بالقطاعين الطبى والهندسى.



وأضاف المجلس، «فى قرار رسمى»، أنه سيسمح لطلاب مدارس المتفوقين STEM التقدم إلى التنسيق الإلكترونى وتسجيل رغباتهم عقب انتهاء المرحلة الأولى وإعلان نتائجها وتحديد أعداد المقبولين بكليات الطب والهندسة.



إلى ذلك، أعلنت كلية التربية بجامعة حلوان عن شروط القبول بالشعب المختلفة بالكلية والتنسيق الداخلى، قائلة: «إنها تقبل طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث والطلاب المصريين بالخارج والوافدين والمحولين من كليات أخرى».



وفى سياق آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم، انطلاق المرحلة الثانية من تدريب المعلمين على النظام التعليمى «التعليم 2.0»، قبل بداية العام الدراسى الجديد.



وأشار نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين محمد عمر، إلى أنه فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التعليم، والمجلس الثقافى البريطانى، جار استكمال المرحلة الثالثة من تدريب 491 من «معلمى اللغة الإنجليزية فى المدارس الابتدائية الرسمية، والرسمية لغات، ومعلمى العلوم والرياضيات فى المدارس الابتدائية الرسمية لغات».