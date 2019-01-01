سرقة مستندات «فساد اتحاد الكرة» من سيارة مُقدم البلاغ بمصر الجديدة

تكثف الأجهزة الأمنية في القاهرة، جهودها للقبض على المتهم بسرقة مستندات خاصة بالبلاغ المقدم ضد أعضاء اتحاد كرة القدم من داخل سيارة صاحب البلاغ في مصر الجديدة.

وبحسب المحامي جمال محرم - مقدم بلاغ اتهم خلاله أعضاء اتحاد الكرة بالاستيلاء على المال العام وإهدار المال العام -، عقب مغادرته لمكتبه بمصر الجديدة في الساعة الواحدة ونصف صباح يوم الخميس الماضي فوجئ بكسر زجاج السيارة وسرقة بعض المستندات الخاصة البلاغ المقدم ضد أعضاء اتحاد الكرة ومبلغ مالي من داخل سيارته.

وأشار محرم لـ"الشروق" إلى أنه حرر محضر رقم 7545 لسنة 2019 جنح مصر الجديدة بالواقعة، مضيفًا أن "الحادث مدبر وليس بالصدفة لإخفاء الأدلة والمستندات التي تدين أعضاء اتحاد الكرة بتهم الفساد والاستيلاء على المال العام" -على حد قوله.

كان جمال محرم المحامي قدم بلاغًا للنائب العام اتهم فيه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، بالاستيلاء على المال العام وإهدار المال العام.

واختصم البلاغ الذى حمل رقم 9257 لسنة 2019 عرائض النائب العام، كلا من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وأحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد، وكرم كردي، وسيف زاهر، ومجدي عبد الغني، وحازم إمام، وأحمد مجاهد، ومحمد أبو الوفا، أعضاء مجلس إدارة الإتحاد، بالإضافة إلى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، ومحمود الشامي، رئيس لجنة شئون اللاعبين.