«الأهلى المصرى» و«المصرف المتحد» يقرران بيع 15% فى «الأمل للمواسير»

قرر بنكا الأهلى المصرى والمصرف المتحد التخارج من مساهامتهما فى شركة الامل للمواسير البلاستيك «الشريف» التى تبلغ 15%، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

ويساهم البنك الأهلى المصرى ــ أكبر بنك حكومى بحصة 10% من راسمال الشركة، فى حين تبلع مساهمة المصرف المتحد 5%، وبنك الاستثمار القومى 30%، والحصة المتبقية لبنك قناة السويس.

وتمتلك الشركة عدد 20 محلا تجاريا لبيع المستلزمات المنزلية، وقام بنك قناة السويس بزيادة مساهمته فى اطار خطة اعادة هيكلة الديون المستحقة على الشركة لصالح البنك.

تأسست الشركة فى عام 1964 كأول مصنع متخصص فى صناعة البلاستيك الـUPVC فى مصر والشرق الأوسط تحت اسم (الشريف).

بعد 31 عاما تأسست شركة الأمل للمواسير البلاستيك ولوازمها (الشريف) باعتبارها متخصصة فى صناعة المواسير والوصلات ومجال الصرف الصحى ومستلزماته.

أضافت الشركة لخطوط إنتاجها (خط انتاج البولى بروبيلين) وقامت بتصنيع المواسير والوصلات الخاصة بنقل مياه الشرب الباردة والساخنة، بدأت الشركه ضخ الاستثمارات من خلال إنشاء مصنع جديد على مساحة إجماليه تبلغ 90.000 متر مربع لتبلغ مساحة المصنع الإجمالية 180.000 متر مربع.