متظاهرو هونج كونج ينظمون مسيرات في مناطق وسط المدينة

نظم آلاف الأشخاص مسيرات في مختلف أنحاء شوارع المنطقة التي توجد بها الحكومة المركزية وكذلك المناطق التجارية اليوم الأحد، في أحدث احتجاج ضد مشروع قانون مثير للجدل لتسليم المطلوبين للصين وتعامل السلطات مع المعارضين.

وشارك متظاهرون من جميع الأعمار، وهم يهتفون بشعارات "ليسقط مشروع قانون الشر!، اضيفوا الزيت!"- وهو مصطلح صيني للتشجيع- في المسيرة.

وقال المحتج، ليو وو "نريد استبعاد تسليم المطلوبين. لكن بشكل خاص بعد احتجاجات يونيو ويوليو.. لم نعد نختلف فحسب مع مشروع القانون- إننا نختلف مع الحكومة والشرطة".

وأضاف أنه شارك في مظاهرات اليوم الأحد لمعارضة العنف الذي حدث مطلع الأسبوع الماضي ضد المتظاهرين ووحشية الشرطة مع متظاهرين أصغر سنا وأكثر تشددا.

وكان وجود الشرطة ضئيلا بعد ظهر اليوم الأحد، لكن من المتوقع أن يزداد لاحقا خلال اليوم.