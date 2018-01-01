تقرير: تراجع ثروة أغنياء إفريقيا بنسبة فاقت 7% في عام 2018

كشف تقرير أعدته مؤسسة "كابجيميني" العالمية للاستشارات أن الثروة الإجمالية لأغنياء أفريقيا سجلت تراجعا العام الماضي بنسبة 7.1% للمرة الأولى منذ نموها لسبع سنوات متعاقبة .

وأوضحت المؤسسة، في تقريرها السنوي عن الثراء في العالم اليوم الأحد، أن عدد مليونيرات أفريقيا تراجع عام 2018 بنسبة 0.7% وبذلك تأتي القارة السمراء في المرتبة الثانية لتراجع المليونيرات بعد أوروبا التى سجلت تراجعا فى عدد أغنيائها بنسبة 0.5% وقبل منطقة آسيا ـ الباسيفيك التى بلغت نسبة تراجع الاغنياء فيها 1.7%.

وأشار التقرير إلى أن تراجع الثراء في أفريقيا يعزى بشكل أساسي إلى الانهيار الملموس لأسواق الأسهم وتباطوء معدل النمو، وقالت شركة "كابجيميني" إنه "للمرة الأولى منذ سبع سنوات، ينخفض عدد الأثرياء وثرواتهم على مستوى العالم في عام 2018 بنسبة 0.3% وحوالي 3% على التوالي"، لافتة في الوقت نفسه إلى أن منطقة الشرق الأوسط هي الوحيدة التي سجلت ارتفاعا في نمو ثروات أغنيائها.

وكانت مجلة "فوربس" قد ذكرت في تصنيفها الأخير عن أثرياء العالم أن ثروات مليارديرات أفريقيا شهدت انخفاضا بنسبة 8.9%.