تعاون بين «إيتيدا» و«فاليو» لتدريب وتوظيف مطورى البرمجيات

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) عن فتح باب التقدم لدورة تدريبية فى مجال تطوير البرمجيات بالتعاون مع شركة Valeo مصر المتخصصة فى مجال البرمجيات المدمجة الخاصة بالسيارات.

وأشارت الهيئة عبر موقعها الإلكترونى إلى أن المحتوى التعليمى للدورة هو أحد المسارات التدريبية المتاحة على الانترنت من خلال منصة مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبلNext Technology Leaders (NTL).

كما أوضحت الهيئة أن الدورة موجهة للشباب حديثى التخرج من الكليات المتخصصة مع إعطاء الأولوية لمن لديه خبرة عملية من سنة إلى سنتين كحد أقصى فى مجال تطوير البرمجيات وذلك بهدف تطوير المهارات التقنية وتأهيل خريجى الدورة للالتحاق بالعمل فى شركة فاليو فى حالة توافر الشروط وتخطى المتقدمين للمقابلات التى تجريها الشركة قبل التعيين.