 مقتل أحد قادة طالبان و6 مقاتلين آخرين في اشتباكات أمنية بشمال أفغانستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل أحد قادة طالبان و6 مقاتلين آخرين في اشتباكات أمنية بشمال أفغانستان

أ ش أ
نشر فى : الأحد 28 يوليه 2019 - 10:13 ص | آخر تحديث : الأحد 28 يوليه 2019 - 10:13 ص

قتل قائد في حركة طالبان المسلحة و6 من مرافقيه جراء اشتباكات مع قوات الأمن في إقليم "فارياب" بشمال أفغانستان.

وقال فيلق شاهين 209 التابع للجيش الأفغاني، في بيان له نقلته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم الأحد، إن قوات الأمن اشتبكت مع مقاتلي طالبان في قرية "نودارا" بمنطقة "قيصر" التابعة لإقليم فارياب الشمالي.

وأضاف البيان أن قوات الأمن قتلت قائد طالبان الملا عبد الشكور وستة من مساعديه خلال الاشتباك.

وأوضح الفيلق أن قوات الأمن أصابت أيضًا 14 من مقاتلي طالبان خلال نفس الاشتباك، الذي أودى أيضا بحياة أحد أفراد قوات الأمن وإصابة 7 آخرين بجروح.

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