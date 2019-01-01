ينتظر عشاق الكرة في مصر والمنطقة العربية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي ستنطلق في الساعة الثامنة مساء اليوم الاحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية في ختام بطولة الدوري الممتاز.

وتختلف توقعات نجوم الكرة السابقين في مصر حول الفريق الأقرب إلى الفوز إلا أن الأغلبية منهم يتفقون على أن مباريات القمة لها حسابات خاصة ولا تعتمد نتائجها على الحالة الفنية للفريقين، فأحيانا يفوز الفريق المكتمل الصفوف وصاحب النتائج والعروض القوية وأحيانا أخرى ينتصر الفريق الذي قد يراه المتابعون أبعد ما يكون عن الفوز.

وعن مباراة اليوم يرى وليد صلاح الدين نجم منتخب مصر والأهلي الأسبق أن فريق الأهلي هو الأقرب لتحقيق الفوز نظرا للروح المعنوية المرتفعة للاعبيه بعد حسمهم للفوز باللقب عقب الفوز على المقاولون العرب الأربعاء الماضي وتربعه على قمة الترتيب بفارق 5 نقاط كاملة عن الزمالك.

وقال وليد - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: غياب لاعبين مؤثرين عن فريق الزمالك في مباراة القمة اليوم أمثال محمود كهربا وأوباما سيكون له تأثير سلبي على مستوى الفريق وهو ما يصب في مصلحة الأهلي الذي سيلعب مكتمل الصفوف ورغبة قوية في تعزيز فوزه بالدوري.

من جهته، أكد رضا عبد العال نجم منتخب مصر والزمالك السابق، أن التركيز في الملعب سيكون الفيصل في تحقيق الفوز.

وقال - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "الفريق الأكثر تركيزا سيكون الأقرب لتحقيق الفوز خاصة وأن الفريقين الآن يمران بظروف مختلفة، فالأهلي منتش بحسم اللقب رسميا والزمالك يسعى لمصالحة جماهيره وإنهاء الموسم بالفوز على الأهلي في القمة، ولذلك سيكون الفوز من نصيب الأكثر تركيزا في الملعب".

وأضاف عبد العال: "مباريات القمة دائما ما تصاحبها مفاجآت كثيرة ، وهذا ما أتوقع حدوثه في مباراة القمة اليوم"، متمنيا أن تخرج المباراة بمستوى يليق بعملاقي الكرة المصرية وخاصة أن الملايين ستتابع المباراة عبر الشاشة البيضاء.