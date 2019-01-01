طائرتا تجسس أمريكيتان تحلقان قرب سواحل شبه جزيرة القرم الروسية

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رصد مركز مراقبة الطائرات "بلين رادار"، أمس السبت، طائرتين أمريكيتين للتجسس حلقتا فوق سواحل شبه جزيرة القرم الروسية، طبقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم" اليوم الأحد.

وقال مصدر من مركز المراقبة، إن طائرة أمريكية مضادة للغواصات من نوع "بي-8 إيه بوسيدون" تحمل رقم 169004 أقلعت من قاعدة "سيجونيلا" في جزيرة صقلية الإيطالية وحلقت فوق مياه البحر الأسود، وبعد ذلك فوق سواحل شبه جزيرة القرم.

وحلقت في وقت لاحق طائرة أمريكية أخرى مجهزة بنظام مراقبة الكترونية من نوع "لوكهيد إي-بي-3 إي اوريون"، تحمل رقم 156511 فوق سواحل البحر الأسود الروسية.

وكانت روسيا قد ضمت إقليم القرم الأوكراني قبل 5 سنوات ردا على إطاحة أوكرانيا برئيسها الموالي لروسيا في خطوة تقرب سياسي للغرب.