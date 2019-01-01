 الإسكان: إنجازات الـ5 سنوات اللي فاتت متعملتش في 30 سنة - بوابة الشروق
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الإسكان: إنجازات الـ5 سنوات اللي فاتت متعملتش في 30 سنة

أرشيفية
أرشيفية
محمد عبد الجليل
نشر فى : الأحد 28 يوليه 2019 - 12:39 ص | آخر تحديث : الأحد 28 يوليه 2019 - 12:40 ص

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة أطلقت في عام 2014 خطة تهدف لإنشاء مليون وحدة سكنية، لمحدودي الدخل، من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم السبت: "قدرنا خلال الـ 5 سنوات السابقة إننا نوفر سكن لحوالي 3.6 مليون مواطن فضلًا عن توفير 1.5 مليون فرصة عمل في المشروع ده لوحده".

وتابع: "حجم الإنجاز اللي تم في الإسكان الاجتماعي خلال الـ 5 سنوات متعملش في الـ 30 سنة اللي فاتت"، لافتًا إلى استفادة 242 ألف أسرة حتى الآن، و66% منهم يقعون تحت خط الفقر.

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