مقتل أربعة عناصر من «داعش» في قصف جوي استهدف نفقا غربي الانبار

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أعلن القيادي في محافظة الانبار قطري العبيدي، اليوم الأحد، عن مقتل أربعة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بقصف جوي استهدف نفقا سريا للتنظيم غربي الانبار.

وقال العبيدي ـ في تصريح خاص لقناة " السومرية نيوز" اليوم ـ إن "طيران الجيش قصف نفقا سريا لعناصر عصابات داعش الاجرامية في منطقة المدهم عمق الصحراء 90 كم جنوب قاعدة عين الاسد غربي الانبار، ما ادى الى مقتل أربعة من عناصر التنظيم".

واضاف ان" القصف ادى ايضا الى تدمير أسلحة متنوعة داخل النفق المستهدف"، موضحا أن معلومات استخباراتية مكنت طيران الجيش من استهداف النفق".

وأشار العبيدي، إلى أن" عملية قصف النفق جاءت بعملية تمشيط المناطق الصحراوية".