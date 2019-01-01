مصرع وإصابة 3 في حادث تصادم على الطريق الدولي «العلمين- وادي النطرون»

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر، إثر حادث تصادم سيارتين ملاكي وسيارة نقل على الطريق الدولي "العلمين- وادي النطرون" اتجاه الصحراوي.

البداية تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد حادث تصادم 3 سيارات بطريق العلمين.

وعلى الفور انتقلت وحدة مباحث مركز شرطة وادي النطرون، وبالفحص تبين حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وسيارة تقل بطريق العلمين.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من "محرم حسن محرم" البالغ من العمر 40 عاما المطرية القاهرة، "مينا طارق حليم البالغ من العمر 26 عاما الجيزة، وإصابة "مينا عطا مهنا" البالغ من العمر 35 عاما الجيزة بارتجاج ونزيف داخلي على مستوى المخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصاب إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، والجثث تحت تصرف النيابة.