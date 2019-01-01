 إيران: تشكيل تحالف أوروبي بحري في الخليج سيبعث برسالة عدائية - بوابة الشروق
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إيران: تشكيل تحالف أوروبي بحري في الخليج سيبعث برسالة عدائية

جنيف- رويترز
نشر فى : الأحد 28 يوليه 2019 - 11:02 ص | آخر تحديث : الأحد 28 يوليه 2019 - 11:02 ص

نقلت وكالة أنباء "فارس" عن علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، قوله -اليوم الأحد- إن الدول الأوروبية التي تشكل تحالفا بحريا في الخليج ستبعث برسالة عدائية.

كان ثلاثة دبلوماسيين كبار في الاتحاد الأوروبي قالوا الأسبوع الماضي إن فرنسا وإيطاليا والدانمارك أبدوا تأييدا مبدئيا لخطة بريطانية لتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لتأمين الشحن عبر مضيق هرمز، وجاء الاقتراح بعد احتجاز إيران لناقلة ترفع علم بريطانيا.

وقال ربيعي: "ما سمعتموه، من أنهم يريدون إرسال أسطول أوروبي إلى الخليج الفارسي، سيبعث برسالة عدائية ويمثل خطوة استفزازية وسيزيد التوتر".

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