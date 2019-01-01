البابا فرانسيس يناشد الحكومات الأوروبية بالعمل على ضمان سلامة المهاجرين في المتوسط

ناشد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، الحكومات الأوروبية باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة من أجل عدم غرق مزيد من المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط وضمان السلامة والكرامة للجميع.

وصلى بابا الفاتيكان، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد، من أجل 150 مهاجرا فقدوا أرواحهم في المتوسط بعدما غرق قاربهم قبالة السواحل الليبية الأسبوع الماضي.

يذكر أن مناشدة البابا فرانسيس للمجتمع الدولي جاءت عقب ساعات من إنقاذ خفر السواحل الإيطالية لنحو 130 مهاجرا، حيث تم السماح لقاربهم بأن يرسى في ميناء جزيرة "سيسلي" الإيطالية بالرغم أنه غير مسموح لهم بالنزول في الميناء إلا بعد موافقة الدول الأوروبية على استقبالهم.