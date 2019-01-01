رئيس جامعة العريش يصدر قرارات لصالح الطلاب بالكليات

استقبل الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش، اليوم الأحد، وكيل وزارة التربية والتعليم، ويسري جاسر، مدير إدارة العريش التعليمية ومحمد الجعنة المرشح السابق لمجلس الشعب بحضور عمداء ووكلاء الكليات بالجامعة.

وخلال اللقاء اتخذ الدكتور حبش النادي، رئيس الجامعة، مجموعة من الإجراءات الاستثنائية (على مستوى الجامعات المصرية) لما فيه مصلحة طلاب وأهالي سيناء في ظل تكليفات الدولة ورئاسة الجمهورية بتوفير مطالب الأهالي الذين يخوضون مع الدولة حربًا شرسة ضد الإرهاب الأسود.

وجاءت القرارات ومنها تكليف الأول على كل كلية معيدًا مباشرة بقرار من رئيس الجامعة سنويًا إلى جانب ما تتطلبه الكليات من معيدين، علمًا بأن قرار تكليف الأول ملغي منذ سنوات على مستوى جميع الجامعات المصرية.

وشملت قرارات رئيس جامعة العريش رفع مادة رسوب للطالب الراسب في ٣ مواد حتى لا يعيد السنة، بالإضافة لدرجات الرأفة التي تم تطبيقها، وتخفيف قرارات مجالس التأديب حرصًا على مصلحة الطلاب وتخفيفًا عن كاهل الأهالي، ورفع كافة محاضر الغش لطلاب الفرقة الرابعة فقط بجميع الكليات حرصًا على مستقبلهم وسرعة تخرجهم، كما تم مخاطبة محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفضيل شوشة ليتم مخاطبة وزير التعليم العالي لقبول طلاب الأزهر بجامعة العريش أسوة بما تم في العام السابق لفتح القبول لهم بكليتي الآداب والتربية.

وقرر رئيس جامعة العريش سرعة استكمال اختبارات المقابلة الشخصية للكادر العام هذا الأسبوع للانتهاء منها فورًا.