نظم فرع المجلس القومي للمرأة اليوم الأحد، بمحافظة شمال سيناء لليوم الثاني دورة تدريبية بعنوان "احميها من الختان".

وذكرت إحسان داود غالي، مقررفرع المجلس أن الندوة استهدفت ١٣ من أعضاء الفرع و ٥ أعضاء لجنة حماية الطفل و٥٠ من الرائدات الريفيات بالمحافظة.

وشهدت الندوة حضور سهام عز الدين جبريل، عضو الأمانة العامة، وشرحت مقررة الفرع رسائل الحملة وأهمية دور الرائدات في التوعية بأخطار الختان والقضاء عليه.

وتحدثت الدكتورة إيناس كمال مديرتنظيم الصحة بالمحافظة، عن الختان وأخطاره الجسدية والصحية وأنه قد يؤدي إلى الوفاة وأحيانًا العقم للفتاة، فضلًا عن الصدمة النفسية.

وشرح الشيخ هاني إسماعيل، الواعظ بالأوقاف، المنظور الديني الختان ورأي الدين حيث لم يوجد نص قرآني أو حديث شريف صحيح يحض على ختان الإناث بل ما وجد هو نصوص ضعيفة، موضحًا أن الإسلام كرم المرأة ونبذ العنف ضدها والختان هو عنف ضد المرأة لا يقبله الإسلام.