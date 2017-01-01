محافظ أسوان يشدد على مراقبة مصروفات التشغيل والوقود للسيارات الحكومية

شدد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، اليوم الأحد، على مراقبة مصروفات التشغيل والزيوت والسولار والبنزين للسيارات والمركبات الحكومية، بجانب حركة كافة السيارات ومعدات النظافة من خلال مراقبة عدادات الوقود وخطوط السير، مع الالتزام بأعمال الصيانة واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها.

وأوضح المحافظ، أنه سيتم تشكيل لجنة للمرور على الوحدات المحلية للتأكد من تطبيقها لهذه التعليمات، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة الكاملة من الاعتمادات المالية لكل وحدة محلية من خلال سرعة إنهاء إجراءات الطرح مع نقل أي مبالغ زائدة عن حاجة هذه الوحدة إلى موازنة الديوان العام قبل نهاية العام المالي بوقت كاف، بالإضافة إلى الالتزام بضوابط صرف الجهود غير العادية ومواعيد صرف رواتب العاملين فى التوقيتات المحددة لذلك.

جاء ذلك أثناء إجتماع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ أسوان وبحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد ، بجانب قيادات الهيئات والشركات والقطاعات الحكومية والمديريات الخدمية والأمنية.

ووجه محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بالإزالة الفورية لأية تعديات على أراضي الدولة سواء كانت مبان أو زراعية أو تحجب الرؤية عن النيل مع تحرير محاضر بهذه المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاهها، وهو ما يتوازى مع الإسراع في إنهاء إجراءات وطلبات التقنين الواردة من المواطنين بنطاق المحافظة طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي أملاك الدولة سواء الزراعية أوالمبانى أو المستصلحة.

وشهد إجتماع المجلس التنفيذى عرض آليات تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من أجل قيام كافة الجهات الحكومية بتقديم التسهيلات والدعم اللازم ومنها حركة التنقل من خلال عمل رامبات في مداخل جميع الأماكن والمؤسسات العامة لتسهيل حركة الدخول والخروج مع الالتزام بارتفاع البلدورات والفواصل بين الأرصفة بمسافات تسمح بمرور الكراسي المتحركة مع توفيرها في محطات السكك الحديدية والمطار، بجانب وضع مكاتب شئون الإعاقة بالأدوار الأرضية، وكذا استخراج البطاقات المميكنة للخدمة الصحية لذوي الإعاقة مع فتح وحدة قومسيون طبي خاص بهم للكشف الطبي وإنهاء إجراءات تراخيص السيارات والدراجات البخارية، علاوة على إعفائهم بنسبة 50% من ضريبة الدخل.