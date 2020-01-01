المقر الرئيسى لـ«سوديك» يعتمد على الطاقة الشمسية بالكامل بحلول 2020

أعلنت شركة سوديك أن مقرها الرئيسى، والذى يقع فى مجمع أعمال البوليجون، سيعتمد على الطاقة الشمسية بالكامل بحلول عام 2020، حيث تقوم الشركة حاليا بتركيب مظلات لساحة انتظار السيارات مزودة بخلايا شمسية، وهو ما يعمل على تحقيق هدفين: توفير مظلات لسيارات زائرى وستاون وتوليد طاقة متجددة للمقر الرئيسى للشركة.

يشغل وستاون هب، المول التجارى الرئيسى فى وستاون، مساحة 50 ألف متر مربع، وهو ملاصق لمجمع أعمال البوليجون. ومن المخطط أن تكفى الطاقة التى تولدها الخلايا الشمسية بالساحة 95% من احتياجات المقر الرئيسى للشركة. وسيتيح نظام صافى القياس لاستهلاك الطاقة المُولّدة طبقا لاحتياجات الشركة الفعلية، وهو ما يعنى تحقيق أفضل معدلات ممكنة لاستهلاك الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية لشركة سوديك.



وتعليقا على تلك المبادرة الهامة، يقول ماجد شريف ــ العضو المنتدب لشركة سوديك: «إنّ الاستثمار فى الطاقة النظيفة يؤكد التزامنا المتواصل بترك أثر ايجابى على المجتمع من خلال مبادرات التنمية المستدامة. إنّ تطبيق مبادرات الاستدامة والطاقة المتجددة النظيفة ضمن مشروعاتنا يتيح لنا تحقيق أكبر أثر ايجابى على المجتمع وتقديم حلول أفضل لعملائنا، مع رفع معدلات الكفاءة».

تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة ونظم الخلايا الشمسية الصغيرة EgyptــPV طبقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى الذى يسعى لإقامة مشروعات لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المرتبطة بشبكة الكهرباء القومية بهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فى توفير الكهرباء للمبانى السكنية والتجارية والمبانى العامة والفنادق والمنشآت الصناعية.