الإعلان عن إنشاء مجلس التنسيق السعودي البحريني

وقع وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، مع نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، على إنشاء مجلس التنسيق بين المملكتين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال اجتماع الوزيران والذي شهد أيضا بحث العلاقات الثنائية بين البلدين لتظل في أعلى مستوياتها في كافة المجالات.

وأوضحت أن مجلس التنسيق سيتفرع عنه عددا من اللجان المتخصصة في شتى المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والإعلامية والاجتماعية وغيرها من المجالات الحيوية، لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء هذا المجلس.

وأشار وزير الخارجية البحريني، إلى أن إنشاء مجلس التنسيق بين الجانبين، سيكون بمثابة انطلاقة استراتيجية مهمة جديدة في العلاقات الأخوية والتلاحم القوي بين البلدين، ومنصة محورية في تطوير التنسيق وتعزيز آليات التعاون الثنائي على جميع الأصعدة.

من جهته أعرب وزير الخارجية السعودي، عن اعتزازه بزيارة البحرين وبالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وما تتسم به من ازدهار في شتى المجالات، مضيفا أن مجلس التنسيق سيعد إطارا جديدا ومتكاملا للتعاون المشترك بين البلدين.