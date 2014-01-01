واردات الصين من فول الصويا الأمريكي تسجل أدنى مستوى خلال أكثر من عقد في النصف الأول

تراجعت صادرات فول الصويا من الولايات المتحدة إلى الصين، أكبر سوق لهذا المحصول في العالم، خلال النصف الأول من العام الجاري إلى أدنى مستوى خلال أكثر من عقد من الزمن، في الوقت الذي تحقق فيه تقدم ضئيل في مساعي إنهاء الحرب التجارية بين البلدين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد أن الصين استوردت 806ر614 طنا من فول الصويا من الولايات المتحدة في شهر يونيو، ليصل إجمالي الشحنات من البذور الزيتية التي تستخدم في إنتاج زيت الطهي وعلف الحيوانات إلى 9ر5 مليون طن في الأشهر الستة الأولى من العام، وهو أقل مستوى في النصف الأول منذ عام 2014 على الأقل.

يشار إلى أن المزارعين الأمريكيين الذين يحصدون فول الصويا في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر سنويا هم من الضحايا الأكثر تضررا من الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، حيث تحول المشترون الصينيون إلى أسواق أخرى في ظل الرسوم الجمركية الانتقامية بين العملاقين الاقتصاديين.

ورغم ذلك، وافقت الحكومة الصينية الأسبوع الماضي على أن تقوم خمس شركات صينية بشراء نحو ثلاثة ملايين طن من فول الصويا الأمريكي "بدون رسوم جمركية" انتقامية على الاستيراد كإيماءة لحسن النية.

وفرضت الصين رسوما جمركية بنسبة 25 % على واردات البلاد من فول الصويا من أمريكا في تموز/يوليو 2018.

وتراجعت واردات أكبر مستهلك لفول الصويا في العالم إلى الصفر تقريبا قرب نهاية العام الماضي إثر هذه الخطوة.

ومن المقرر أن يتوجه مسؤولون أمريكيون بارزون إلى الصين غدا الاثنين لإجراء أول محادثات مباشرة رفيعة المستوى منذ انهيار المفاوضات بين بكين وواشنطن في مايو الماضي.