العصابات المكسيكية والكولومبية تهيمن على الاتجار في مخدر الكوكايين

يهيمن رجال حرب العصابات اليساريون في كولومبيا وعصابات إجرامية تتعاون مع جماعات شبه عسكرية، على عمليات الاتجار في مخدر الكوكايين بالبلاد.

وكولومبيا، التي تقع في قارة أمريكا الجنوبية، هي أكبر منتج للكوكايين في العالم، وفقا لبيانات الأمم المتحدة, فهي توفر حوالي 70 في المئة من إنتاج العالم من هذا المخدر.

وهناك ثلاث منظمات تتحكم في عمليات الإتجار في الكوكايين في كولومبيا، هي: عصابة "جلف كلان" الكولومبية، وعصابتا "سيناولا" و"جاليسكو" المكسيكيتان، بحسب ما ذكره هارولد رويز، الخبير لدى الحكومة الإقليمية لمقاطعة "نارينو"، أكبر مناطق إنتاج المخدر في كولومبيا.

ويضيف رويز أن هناك جماعتين أخريين تشاركان في الإتجار في الكوكايين في كولومبيا، هما: المنشقون عن جماعة حرب العصابات "القوات المسلحة الثورية في كولومبيا" (فارك)، التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة في عام 2016، و"جيش التحرير الوطني" الكولومبي، الذي جرى تعليق محادثات السلام بينه وبين الحكومة.

وتشتري الجماعات المسلحة أوراق الكوكا أو معجون الكوكا، النبات الذي يستخرج منه الكوكايين، من المزارعين ثم تقوم بمعالجة هذه المواد داخل معامل خاصة لتحويلها إلى كوكايين.

وقال مسؤولون في "نارينو" إن المزارعين يقومون عادة بزراعة نبات الكوكا في هكتار أو اثنين من أراضيهم، ولكن مهربي المخدرات أنفسهم قد يملكون مناطق زراعات تمتد الواحدة منها إلى حوالي 10 هكتارات.

وعادة ما يحيط مهربو المخدرات زراعات الكوكا بمزارع أخرى صغيرة، أو بألغام أرضية ليحموا أنفسهم من الشرطة.

وأدى انسحاب حوالي سبعة الآف من مقاتلي "فارك" في أعقاب توقيع اتفاق السلام مع الحكومة الكولومبية قبل ثلاث سنوات إلى نوع من "فراغ السلطة" في كثير من مناطق زراعة الكوكا، مما أسفر عن تصاعد حدة العنف بين جماعات مسلحة تطمع في تحقيق السيطرة.

وأوضح رويز أن هذه الجماعات المسلحة تفرض سيطرتها بالفعل على بلديات بأكملها في جنوب كولومبيا، حيث يقبل الجنود الرشاوى ليسمحوا للمهربين بحرية نقل الوقود والمواد والاجهزة المستخدمة في انتاج الكوكايين.

ومقاطعة "نارينو"، بوجه خاص، هي الأكثر معاناة من تهريب الكوكايين بسبب موقعها النائي، ووجود العديد من الجماعات المسلحة فيها، كما أنها تتمتع بموقع استراتيجي بين شاطئ المحيط الهادئ وحدود الإكوادور.

وأوضح مسؤولون في كولومبيا أن البرامج التطوعية المدعومة لاستبدال محاصيل أخرى بنبات الكوكا صارت طريقة أكثر فعالية لتقليص زراعات النبات المخدر، من اجتثاثها بالقوة.

ورغم ذلك، شهدت هذه البرامج إقبال العديد من مزارعي الكوكا على زراعة مساحات أكبر من الأراضي بالنبات المخدر أملاً في تلقي المزيد من الدعم والمساعدات.

ودافع رئيس كولومبيا السابق خوان مانويل سانتوس، الذي نال جائزة نوبل للسلام بعد إبرام اتفاق السلام مع "فارك"، عن تقنين الكوكايين ويرى في ذلك السبيل الأمثل للقضاء على هذه التجارة.

وقال سانتوس الشهر الماضي: "نشن هذه الحرب ضد المخدرات منذ أكثر من أربعين عاما... ولم ننتصر."