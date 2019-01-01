«فكرتك شركتك»: نستهدف تقديم الدعم الكامل ونشر فكر ريادة الأعمال في مصر

قال المهندس إسلام محمد، مدير مبادرة «فكرتك شركتك» لريادة الأعمال بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إن المبادرة أطلقتها وزارة الاستثمار عام 2017، وتهدف إلى نشر فكر ريادة الأعمال في مصر وتقديم حزم متكاملة من الدعم لرواد الأعمال.

وأضاف في تصريحات لفضائية «ten»، مساء الأحد، أن المبادرة تستهدف الشركات الناشئة من خلال 4 محاور أساسية من بداية الفكرة والإنشاء والتسجيل ثم التوسع، فضلًا عن تقديم دورات تدريبية لهم وتوجيه الشباب.

ومن جانبها قالت مديرة بنك التنمية الإفريقي بالشباب في مصر، ملين بلومبرج، في تصريحات للفضائية نفسها: «نعلم أن الشباب لديهم فرص هائلة ونعلم أن هذا البلد لدية طاقات متعلمة بشكل ممتاز وخاصة الشباب كما نعلم كل شيء عن الأساسيات هنا، وكل هذا مهم جدا لتنمية الإقتصاد وخاصة لتوفير فرص عمل لهؤلاء الشباب».

ووقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، اليوم، منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال بنحو 10 ملايين جنيه، لصالح مبادرة «فكرتك شركتك» التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.