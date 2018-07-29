مصدر أمني عراقي: القاعدة العسكرية التي ستنشأ في الخليج ستكون بين إيران والكويت

أكد مصدر أمني عراقي اليوم الأحد، أن القاعدة العسكرية العراقية التي سيتم إنشاؤها في الخليج ستكون بين إيران والكويت..مشيرا إلى أنها ستعمل على تأمين السيادة العراقية.

وقال المصدر الأمني، حسبما أفادت قناة السومرية نيوز الإخبارية، إن "القاعدة العسكرية التي ينشئها العراق في البصرة ستكون داخل المياه الإقليمية العراقية في الخليج بين إيران والكويت"..مبينا أنها ستعمل على تأمين السيادة العراقية على مياهه الدولية، وحماية المنفذ الجنوبي البحري للعراق.

وأضاف : "أنه تم تخصيص موازنة ضخمة لإنشاء القاعدة التي ستكون الأولى من نوعها منذ عام 1990، مع برنامج تسليح للقوات البحرية العراقية"..لافتا إلى أن "القاعدة ستكون بداية لتطوير مستوى القوى البحرية العراقية لتكون بمستوى الطموح لتقوم بواجباتها العسكرية البحرية".

وتابع المصدر الأمني : "إن مشروع إنشاء القاعدة البحرية ليس جديدا، لكنه تم استكمال إجراءاتها وحصلت الموافقات والدعم الحكومي لها".

وكان وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري قد أعلن عن إنشاء أكبر قاعدة بحرية عسكرية للجيش العراقي في محافظة البصرة على مياه الخليج العربي بهدف تطوير قدرات القوة البحرية العراقية.