جامعة هارفارد تدرس قصة نجاح البنك التجارى الدولى فى مصر

أعدت جامعة هارفارد الأمريكية الشهيرة دراسة أكاديمية متخصصة عن تجربة نجاح البنك التجارى الدولى، أكبر بنك قطاع خاص فى مصر، فى الإدارة وعبور الأزمات ليتم تدريسها لطلبة الماجستير والدراسات العليا من التنفيذيين فى كلية إدارة الأعمال بالجامعة.

ويتناول بحث جامعة هارفارد تجربة CIB الرائدة فى التغلب على الأزمات رغم صعوبة التحديات واختلاف الظروف وجسامة المخاطر.

وألقت الدراسة الضوء على ريادة «التجارى الدولى» فى علم تحليل البيانات وتوظيفها بما يساهم فى إعادة تشكيل مستقبل القطاع المصرفى فى مصر والمنطقة العربية ككل.

وتطرقت إلى إنشاء «التجارى الدولى» لوحدة الـ «Big Data» بنهاية عام 2015 تحت رئاسه إسلام زكرى، وما لذلك من أثر على كفاءة اتخاذ القرارات، وتعزيز تجربة العميل بالإضافة إلى تحسين كفاءة العمليات والحد من المخاطر المحتملة.

والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى تُدرس فيها المؤسسات العلمية المرموقة تجربة البنك التجارى الدولى، حيث أعلنت كلية لندن لإدارة الأعمال (London Business School) منتصف العام الماضى عن إدراج البنك التجارى الدولى ــ مصر ضمن الدراسات التى تقدمها الكلية والخاصة بنماذج الأعمال الناجحة.

ويُذكر أن البنك التجارى الدولى يعُد أكبر بنك تابع للقطاع الخاص فى مصر، يسعى لتحقيق أهدافه الاستراتيجية عن طريق طرح أفضل الحلول المالية والمنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة.

وينفرد البنك التجارى الدولى بمكانة رائدة فى السوق المصرفية بفضل حصوله على العديد من الجوائز والألقاب كـ «أفضل بنك فى الأسواق الناشئة على مستوى العالم» من مؤسسة «اليورومنى» عام 2017 وجائزة أفضل بنك فى الأسواق الناشئة على مستوى العالم، من مؤسسة «جلوبال فاينانس» عام 2018