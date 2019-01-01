ريهام سعيد: يا رب نبقى زي الصين معندناش فيسبوك ولا بتاع

علقت الإعلامية ريهام سعيد، على الضجة التي أثارتها العملية الجراحية التي أجرتها مؤخرًا في الأنف، قائلة: "دي مش عملية تجميل، وأنا مكنتش محتاجة عملية تجميل في مناخيري، ومكنش عندي مشكلة معاها".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم السبت: "أنا ولا مرة صرحت إني عيانة، ومقولتش خالص، هما طلعوا إني عندي بكتيريا ووشي بيقع، وبعدين كذبوا الكذبة وصدقوها".

وتابعت: "هو مين قالكم أصلًا إن عندي بكتيريا في وشي، ومين قال إن وشي بيقع؟"، معربة عن استهجانها لوسائل التواصل الاجتماعي، نتيجة ما تردد بشأن مرضها.

وأردفت: "الحكاية بقت مقرفة جدًا جدًا، وسلوك الناس بقى غريب جدًا، والسوشيال ميديا يا رب نبقى زي الصين معندناش لا فيسبوك ولا بتاع، لأنها بجد بقت حاجة مريضة إلى أقصى الدرجات".



وأصيبت الإعلامية ريهام سعيد، خلال الفترة الأخيرة، بمرض في الوجه، قامت على إثره بإجراء عملية جراحية، وقد نصحها الأطباء بعدم الخروج من المنزل لمدة أسبوعين.