«دلتا للشحن» تتعاقد مع الخطوط الصربية لخدمة شحن البضائع بمطار القاهرة

تعاقدت شركة دلتا أكسبريس للشحن مع الخطوط الجوية الصربية بشأن تقديم جميع خدمات شحن البضائع الخاصة بهم بداخل مطار القاهرة، تبعا لتصريحات محمد سعودى رئيس الشركة.

قال سعودى لـ «مال وأعمال ــ الشروق» إنه من المقرر أن تتولى شركته خدمة شحن البضائع الخاص برحلة الخطوط الصربية بداخل مطار القاهرة يوميا.

وتتولى شركة دلتا تقديم نفس الخدمات عندما ترغب الخطوط الصربية فى تنظيم أى رحلة طيران لأحد المطارات الأخرى.

وتتفاوض «دلتا للشحن» مع شركة طيران أخرى بشأن تقديم خدمات شحن بضائعها بداخل المطارات المحلية.

كانت 13 شركة طيران أجنبية جمدت تعاقداتها مع دلتا للشحن عقب حادث سقوط الروسية بمطار شرم الشيخ منها شركات طيران انجليزية بنهاية 2015 الماضى.

وتستهدف الشركة استعادت تعاقداتها مع خطوط الطيران التى قامت بتجميد تعاقدها عقب سقوط الطائرة الروسية.

وتدرس شركة دلتا للشحن إنشاء مناطق لوجيستية بداخل المطارات المحلية بهدف تخزين البضائع التى يتم تداولها عبر شركات الطيران سواء العربية أو الأجنبية.

ولفت إلى ان المطارات المحلية تحتاج إلى مناطق لوجيستية خاصة بمدن الصعيد بهدف خدمة شحن البضائع بتلك المناطق، على أن تتوافر بها ثلاجات لتخزين اللحوم، إلى جانب ساحات بمساحات كبيرة بغرض تداول حركة البضائع.