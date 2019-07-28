نتنياهو: نمتلك القدرة على العمل ضد أي صواريخ باليستية تطلق علينا من إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه «تم خلال الأسابيع الأخيرة إجراء ثلاثة اختبارات سرية وخارقة لصاروخ الـ "حيتس 3"، في ولاية ألاسكا الأمريكية، بتعاون كامل مع حليفتنا الكبيرة الولايات المتحدة».

وأضاف «نتنياهو»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأحد، أن «هذه الاختبارات نجحت بشكل يتخطى أي خيال»، متابعًا: «الـ"حيتس 3" اعترض بنجاح تام صواريخ باليستية خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية بعلو وبسرعة لم نعرفهما حتى الآن، والتنفيذ كان مثاليًا، وكل إصابة كانت في الصميم».

وأوضح أن «إسرائيل تمتلك اليوم القدرة على العمل ضد صواريخ باليستية تطلق علينا من إيران ومن أي مكان آخر، وهذا إنجاز عظيم بالنسبة لأمننا»، مضيفًا: «فليعلم جميع أعدائنا أننا نستطيع التغلب عليهم في الدفاع وفي الهجوم على حد سواء».