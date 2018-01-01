 فيديو.. الري: جنوب إفريقيا أكدت على ضرورة الوصول لاتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة - بوابة الشروق
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فيديو.. الري: جنوب إفريقيا أكدت على ضرورة الوصول لاتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة
هدى أمين
نشر في: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 1:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 1:38 ص

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إنه خلال المفاوضات المقبلة بشأن سد النهضة ستستكمل النقاط العالقة بشكل قاطع وواضح دون الدخول في أي مماطلة طبقًا لجدول زمني، وفقًا لتعبيره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة الآن» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «العربية الحدث»، مساء الاثنين، أن وزيرة التعاون الدولي الجنوب إفريقية أكدت خلال اجتماع مفاوضات سد النهضة أمس الاثنين، على ضرورة الوصول إلى اتفاق ملء وتشغيل يقود إلى مرحلة لاحقة واتفاق شامل.

وعقدت، أمس الاثنين، أولى اجتماعات الجولة الثانية للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي؛ استكمالاً للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.


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